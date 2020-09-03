بتصميم ثوري جديد.. هيونداي تطلق الجيل الرابع من سيارة توسان

وطن: كشف شركة هيونداي موتورز اليوم عن أولى الصور للطراز الجديد من سيارتها توسان 2021 Tucson. حيث تقوم الشركة بتسليط الضوء على أبرز التطورات على طرأت على الشكل الخارجي الجديد كلياً للسيارة المترقبة خصوصاً نظام الإضاءة الجديد والمبتكر لهيونداي (الإضاءة الخفية البارمترية)، بالإضافة إلى تتمتع هذهِ السيارة -التي تعد جيلا رابعا لتوسان- بقمرة قيادة مزدوجة جديدة ومطورة بالكامل وبشكل ملموس توفر لمستخدميها والعملاء تجربة مميزة تتسم بالابتكار والتقنية العالية وتعكس روح " توسان" الرائدة والتي تجعل منها واحدة من أشهر السيارات عالمياً في فئتها

سيتم بث أول مؤتمر صحفي عالمي للسيارة توسان 2021، مباشرة عبر الإنترنت، وذلك في 15 سبتمبر تمام الساعة 3:30 صباحاً بتوقيت السعودية، وسيتوفر الإعلان الترويجي بالإضافة للصور الأولية للسيارة الجديدة على موقع هيونداي الرسمي، وعلى المنصات الرسمية لها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

صممت هيونداي نقلة جيلها الرابع من توسان مع تجهيزها بالعديد من الخصائص والصفات المتطورة، فلأول مرة سيتوفر تصميمين وقياسين مختلفين لنفس السيارة في فئة C-SUV تحت نفس الاسم.

وبهذه المناسبة؛ أعرب نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي، سونغ يوب لي قائلاً:" إن الجيل الرابع من سيارات توسان سيكون مختلفا تماماً ومحدثاً بالكامل، خصوصا مع هوية هيونداي ومفهومها للتصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness، والذي يركز على منح تجربة قيادة مليئة بالشغف لعملائنا. كما روعي في تصميم السيارة أن يكون أكثر ابداعاً وجمالاً، فالسيارة المترقبة ستتحدث نقلة نوعية في فئة سياراتC-SUV." ترفع من معايير هذه الفئة ولتعكس ريادة توسان عالمياً في واحد من أكثر القطاعات تنافسية".

ويضيف مفهوم التصميم الرياضي الحسي "Sensuous Sportiness" ، التي تم تقديمها لأول مرة في طراز "إلنترا Elantra" الجديدة، المزيد من القوة والعاطفة أثناء القيادة والتي تضاف إلى تصميم توسان الجديد والرائد بالأبعاد المترية "Parametric Dynamics".

هيكل خارجي جديد يعتمد على الديناميكية البارومترية يترك انطباعاً أولياً قوياً

يطلق مصممو هيونداي على الهيكل الخارجي الجديد للطراز الجديد من توسان "parametric dynamics"، ذلك أن سطحه يشبه خطوط وحواف الجوهرة، مما يعطي انطباعا فريداً بالتغيير عند رؤيتها. كما تمت إضافة نظام إضاءة مخفية لتتناسب مع المفهوم الديناميكي المتري للتصميم الجديد، ونتدمج المصابيح المبتكرة من هيونداي DRLs (مصابيح القيادة النهارية) بشكل انسيابي مع الشبكة الأمامية التي تشبه الجوهرة والتي تظهر فقط حين تشغيلها.

كما يأتي الهيكل الجديد لتوسان أكبر وأعرض عن الطرازات السابقة، مع مقدمة السيارة أطول مما يعطيها طابع سيارات "الكوبيه" بشكل انسيابي، وتتزين جوانب السيارة بتصاميم مبتكرة، توحي بالحركة المستمرة للسيارة حتى وهي في حالة توقف. وتندمج التصاميم والاشكال الرياضية مع أقواس الإطارات المعدنية بوصة مما يعطيها مظهراً قويا ً وديناميكيا في آن واحد. ويضيف الكروم على الجوانب طابعاً جريئاً وأكثر جاذبية، ويلفت الانتباه لتفاصيل تصميمها الفريد من نوعه.

واجهة متكاملة بتقنية عالية

تعطي المقصورة الداخلية الجديدة لسيارة توسان انطباعا بالتنظيم والدقة، تماما كالدخول إلى غرفة مرتبة بشكل أنيق، فراحة العملاء أهم أولويات هيونداي

وأدى تطوير توسان 2021 الى دمج الوظائف المختلفة لشاشات العرض داخل السيارة لتكون باللمس، بحيث أعيد تصميم لوحة القيادة على نحو ناعم بدون بروز، لتكون أكثر سلاسة في الاستخدام وانسيابية وأسهل لقراءة المعلومات من عليها أثناء قيادة السيارة. وتنحي الحافة العريضة للوحة لتلتقي مع الحافة العريضة للباب من الداخل بتلقائية، تحيط خطوط فضية بالواجهة الأمامية وتتحرك في نعومة وصولاً للمقاعد الخلفية في السيارة لتعطي فخامة على المقصورة الداخلية.