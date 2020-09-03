اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

وطن: قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، شكره لرئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، على موقف الكويت الثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني، ورفضها لمخططات الضم الإسرائيلية وضغوطات التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال.

ودعا رئيس الوزراء نظيره الكويتي، في مكالمة هاتفية، أن تلعب بلاده دورا بالحوار مع جميع الدول العربية لإعادة وحدة الموقف العربي في مختلف القضايا وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، وأن تبقى البوصلة العربية دائما نحو القدس.

من جانبه، أكد الشيخ الصباح حرص دولته وشعبه على القضية الفلسطينية، ورغم بعض التحديات إلا أن فلسطين ستبقى قضية العرب الأولى، مشيرا إلى ضرورة استعادة الرسالة والمرجعية العربية الموحدة وتجاوز الخلافات.