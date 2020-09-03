جمعية البنوك: القطاع المصرفي الفلسطيني ساهم بأكثر من 4.33 مليون دولار العام الماضي في مجال المسؤولية المجتمعية

نشرت جمعية البنوك في فلسطين بياناتها، حول الدور الريادي للقطاع المصرفي الفلسطيني في مجال المسؤولية المجتمعية للعام 2019، حيث بلغ إجمالي المساهمة المجتمعية للقطاع المصرفي 4.332.160 دولار بنسبة تقارب 3% من أرباحه لهذا العام من خلال 633 مؤسسة شريكة، ومن ضمن ذلك مساهمة جمعية البنوك بـ100.000 دولار لإنشاء الصندوق الوطني للدرسات الاقتصادية.

فيما يلي الرسم البياني يوضح تلك الأرقام والمساهمات: