أهالي طلبة المدارس الخاصة لـوطن: المدارس تقوم بـ"إذلالنا" بشأن الأقساط.. نقابة المدارس الخاصة توضح لـوطن

وطن- إبراهيم عنقاوي: طالب ذوو طلبة المدارس الخاصة، الحكومة ووزارة التربية، بالتدخل لوقف ما أسموه "إذلال" المدارس الخاصة لهم بإجبارهم على دفع أقساط العام الدراسي القادم كاملا دون مراعاة الظرف الاقتصادي والحالة الاجتماعية لهم، فيما نفت نقابة المدارس الخاصة في محافظة رام الله والبيرة ذلك، وأكدت مراعاتها لظروف الطلبة العام الماضي وقامت بخصم وصل في بعض الحالات إلى 100%.

وقال أشرف عكة ولي أمر طلبة في إحدى المدارس الخاصة في رام الله، إن المدارس تجبر الأهالي على دفع دفعة نقدية وتقسيط شيكات لباقي المبلغ، واذا كان على الطالب مستحقات سابقة من العام الماضي، يجب دفعها قبل البدء في العام الدراسي الجديد بدون خصم الـ25% من القسط والتي أقرتها وزارة التربية.

وأضاف عكة في حديث لـوطن، ما تقوم به بعض المدارس الخاصة في رام الله هو "اذلال" للأهالي.

وتابع: المدرسة ترفض اعطاء الاهالي اي ورقة براءة ذمة لنقل ابنائهم الى مدارس الحكومة أو أي مدرسة خاصة اخرى، إلا بعد دفع كامل الديون المستحقة عليهم.

متسائلاً إذا كان الأهالي غير قادرين على دفع قسط ابنائهم ويريدون تحويلهم إلى مدارس الحكومة، ماذا يفعلون في حال رفضت المدارسة الخاصة إعطائهم ورقة براءة ذمة؟!

وقال: هذا يؤدي الى آثار نفسية سلبية لدى الاطفال عند اخبارهم ان ذويهم لم يدفعوا المبالغ المترتبة عليهم ويجب مراجعة قسم المحاسبة.

هل ذنبنا أننا نبحث عن تعليم جيد لا توفره الدولة لأبنائنا؟

وأضاف: يجب على وزارة التربية تثبيت الخصم الذي اقرته على قسط العام الماضي في المدارس الخاصة وهو نسبة 25%، ويجب ملاحقة ومتابعة ادارة المدارس التي ترفض خصم هذه النسبة.

وتابع: يجب أن يعطى ولي الأمر براءة ذمة لإبنه في حال اراد نقله الى مدرسة حكومية، وتسوية الديون من خلال "كومبيولات" أو اتفاق معين، أما حرمانهم من النقل او التعليم بسبب الديون فهو جريمة لا يجب قبولها.

وأكد عكة أن بعض الأهالي لا يستطيعون دفع أقساط أبنائهم في بعض المدارس الخاصة، وأبناؤهم الآن في المنزل ولن يتمكنوا من دخول المدرسة يوم الأحد القادم، لذلك يجب على إدارة المدرسة أن تتحمل المسؤولية ومحاسبتها على حرمان الطلبة من التعليم وابتزاز الأهالي. يجب على رئيس الوزراء ووزير التربية التدخل لوقف هذا الابتزاز.

وتساءل: هل ذنبنا أننا نبحث عن تعليم جيد لا توفره الدولة لأبنائنا؟ يجب الغاء التعليم الخاص كليا وتطوير التعليم الحكومي ورفع مستواه.

وقال: يجب أن تكون الأولوية لتعليم الطلبة وليس لدفع الرسوم، وفي حال رفضت المدرسة تسجيل أي طالب غير قادر على دفع الرسوم يجب إغلاقها، ويجب إبعاد التعليم عن العولمة والرأسمالية والطبقية بين المواطنين، ويجب وقف ابتزاز الأهالي.

وتابع: مبدأ الشيكات في التعليم يجب ان يكون مرفوضا، ويمكن استبادله بـ"الكومبيولات"، لأن الشيكات تمكن المدرسة من حبس صاحبها في حال لم يتمكن من تسديدها.

التربية لم تتعاطَ مع طلباتنا

من جهته، قال عبد الرحمن الكيلاني، وهو احد منسقي حراك اهالي وأولياء الامور في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن المشاكل التي تحدث بها عكة لا تزال تراوح مكانها، فوزارة التربية والتعليم خاصة مديرية رام الله والبيرة، لم تصدر اي تعليمات للمدارس بالخصم 25% الذي اقره وكيل الوزارة على الهواء مباشرة في بداية شهر7 عن العام الفائت، على الرغم من اننا كنا نطالب بنسبة خصم 60%. مضيفا: نسبة الـ25% لم تلزم بها المدارس الخاصة، بل تحايلت عليها بطرق متعددة.

وأوضح "تحدثنا امس مع الوزير وقد تفاجأ بأنه لم يتم اصدار تعميم على المدارس بالخصم بنسبة 25%، فالوزير في جهة والوزارة بجهة أخرى"، وفق قوله.

وأضاف الكيلاني في حديثه لـوطن، "طلبنا من الوزارة عدة امور تخص العام الدراسي الماضي والقادم، لكنها لم تتعاطَ مع اي من البنود التي قدمناها حتى نكون شركاء في تحمل المسؤولية للعام القادم.

وأوضح أن من بين المطالب، إصدار تعلميات من وزير التربية لمدارس القطاع الخاص ورياض الاطفال بخصوص التزامهم بالانظمة والقوانين والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وان يتم تخصيص طاقم في دائرة التعليم العام بالتربية كادر كاف للرقابة والاشراف على تنفيذ هذه التعليمات لان هذه الدائرة لا يوجد فيها الا موظف واحد فقط.

وأكد أن المدارس الخاصة بدأت اليوم برفض تسليم الكتب وابتزاز الاهالي حتى يتم دفع كامل الاقساط عن السنة القادمة، إما نقدا او شيكات وترفض الحصول على "كومبيولات" من الأهالي، مشيراً إلى أن إحدى المدارس في رام الله والبيرة، أبقت أمس أحد الطلبة في الساحات العامة ورفضت إدخاله للصفوف بسبب عدم دفعه القسط.

وبيّن أن بعض المدارس تقوم بإلزام اولياء الامور بالتوقيع على تعهد بالتزام الطالب بالبروتوكول الصحي، وأضافوا على التعهد بنود شملت أن لا يكون هناك اي حقوق مادية للأهالي عن السنة القادمة في حال كان التعليم الكتروني، وأن لا يطالبوا باي تعويضات.

وأكد الكيلاني أن "هناك قلة قليلة من المدارس في محافظة رام الله والبيرة اعتمدت على الظرف الاجتماعي وتحملت مسؤوليتها الاجتماعية ، حيث ان هناك مدرسة لم تأت أي شكوى عليها من الأهالي، بالعكس قامت خصم في بعض الحالات 100% لان رسالتها تربوية وليست ربحية".

نقابة المدارس الخاصة: لم يصلنا أي شكوى من الأهالي بخصوص الخصومات والأقساط

من جهته، نفى رئيس نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال في محافظة رام الله والبيرة زياد عايش لـوطن، أن تكون وزارة التربية أقرت خصما بنسبة 25% من أقساط الطلبة من العام الماضي.

وقال عايش: هذا غير صحيح، بل ادعاء من الأهالي ولم يصلنا أي تعميم أو كتاب بهذا، وقد سمعنا الأهالي يطالبون بذلك وهم قاموا بتقريرها وحدهم وليس من التربية، فلدينا اجتماعات دورية مع التربية ونحن تحت مظلة التربية والحكومة ونلتزم بقراراتها.

وأضاف: كان هناك حوار بيننا وبين الوزارة حول الخصم، لكننا رفضناه بشكل كامل لأن الطلبة أخذوا حقهم في التعليم بشكل كامل، وقد أصدرنا تعميما على كل المدارس أن تقوم بالخصم للطلبة حسب حاجة أهاليهم المادية وحالتهم الاجتماعية، وقد قدمنا للتربية قوائم بالاسماء التي حصلت على خصومات، وهناك من حصل على نسبة خصم وصلت الى 100%.

وتابع: لم يصلنا أي شكوى من الأهالي على أي مدرسة بخصوص الخصومات والأقساط.

وأوضح أن نسبة التسجيل في المدارس الخاصة للعام القادم فاقت الـ 90% تقريبا، وقام الأهالي بدفع الاقساط، ولا يوجد أي مشكلة مع المدارس الخاصة في الخصم من الأقساط، وإذا كان هناك مدرسة متعنتة بالخصم اطالب ولي امر الطالب بأن يتقدم بشكوى لدينا حتى نعالجها.

وقال عايش: لا شك أن هناك بعض المدارس لديها عيوب، وقد تلقينا شكوى من الوزارة ضد احدى المدارس الخاصة لأنها قامت برفع قسطها وقمنا بمتابعتها ونشر بيان حولها وتسليمها انذارا.

وبيّن أن النقابة أصدرت عدة بيانات خلال الجائحة، كان من بنودها أن اي ولي امر عليه ديون من العام السابق، يجب على المدرسة جدولتها على 12 شهرا على الاقل. مؤكداً: لم تصلنا شكاوى حول رفض المدارس جدولة الديون، لكن الذي يحصل أن بعض الأهالي يرفضون الجدولة.

أما بالنسبة لمطالبة الأهالي التوقيع على بنود تحرمهم من أي مطالبات أو حقوق مالية في العام القادم فيما لو توقف العام الدراسي أو تحول التلعيم الى الكتروني بشكل كامل، أكد عايش أن هذا صحيح، وقدر صدر قرار بإجماع المدارس الخاصة على إلزام الاهالي بعدم المطالب بأي مطالبات مالية، لأن المدرسة مجبرة على توفير كادر تدريسي ومبنى ومستلزمات لعام دراسي كامل، وقد أعطينا الأهالي الحق في القبول بذلك أو نقل أبنائهم لمدارس الحكومة، لأن عدم الالتزام سوف يجبر المدرسة على تكبد دفع اجرة المعلمين طول العام وهذا يسبب خسارة لها.

التربية: نسبة الخصم الـ25% متفق عليها والمدارس ملتزمة بها

وفي ذات السياق، أكد مدير التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة د. باسم عريقات لـوطن، أن المدارس الخاصة ملتزمة بتقسيط الرسوم المدرسية بشكل ميسر.

وقال عريقات لـوطن، إن المدارس تسير في هذا الجانب، وأي اشكاليات تحصل نتدخل ونقوم بحلها بين الأهالي والمدارس.

وفيما يتعلق بنسبة الـ25%، أوضح عريقات أن هذه النسبة تم التوافق عليها، وجميع المدارس تقوم بتطبيقها، وفي حال حصلت إشكالية أو شكوى نتدخل لحلها.