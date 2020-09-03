الاحتلال يسلم الأسير المحرر صلاح الحموري قرارا يقضي بسحب إقامته المقدسية

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أسيرا مقدسيا محررا قرارا يقضي بسحب إقامته في القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن الاحتلال سلم الأسير المحرر صلاح الحموري، قرارا يقضي ببدء إجراء سحب إقامته المقدسية، ومنحه ثلاثين يوما للاعتراض.

يذكر أن الحموري أسير محرر أمضى نحو ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وهو متزوج من سيدة فرنسية ابعدتها سلطات الاحتلال عن فلسطين عام 2016