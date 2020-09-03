Jawwal Pay وشركة "وي ديلفر" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لحلول الدفع الالكتروني

رام الله- وطن: وقعت شركة Jawwal Pay وشركة وي ديلفر اتفاقية شراكة استراتيجية لحلول الدفع الالكتروني، وجرت مراسم التوقيع في مركز مجموعة الاتصالات للإبداع" فكرة"، بحضور احمد الرمحي مؤسس شركة وي ديلفر، وإبراهيم خماش مدير عام شركة Jawwal Pay ، وليث قسيس مدير مركز مجموعة الاتصالات للإبداع "فكرة "، وعدد من مديري وموظفي المجموعة .

وتحدث احمد الرمحي مؤسس شركة وي ديلفر عن الاتفاقية قائلاً" سيتمكن زبائن وي ديلفر من الدفع عبر محفظتهم لدى Jawwal Pay بدلاً من الدفع نقداً عند استلام طرودهم، كما سيتمكن سائقي وي ديلفر من تحويل المبالغ المحصلة لشركة وي ديلفر بشكل أسهل وأسرع إلكترونياً."

وصرح الرمحي انه ولأول مرة ستوفر وي ديلفر الإمكانية لزبائن Jawwal Pay الحصول على العديد من الخدمات وهم في مواقعهم سواء من المنزل أو مكان العمل من خلال تأهيل مجموعة من سائقي وي ديلفر لتقديم خدمات وكلاء Jawwal Pay في مختلف المناطق خلال حركتهم اليومية خاصة خارج المدن الرئيسية.

وقال إبراهيم خماش مدير عام شركة Jawwal Pay تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين نقلة نوعية سيكون لها الأثر على شركات ومشاريع التجارة الإلكترونية في فلسطين، بحيث تقدم الشركتان خدمات رقمية متكاملة بدءاً من إدارة الطلبات وتتبعها، وانتهاءً بالدفع عند الاستلام بشكل إلكتروني دون الحاجة لاستعمال النقد.

وأضاف خماش انتشرت الخدمات الالكترونية بصورة أكبر خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، بسبب التدابير الوقائية ومحدودية الحركة في معظم انحاء العالم، لذلك أصبح الاعتماد كبيرا على طرق الدفع الإلكترونية التي تساهم في دفع الفواتير المستحقة او شحن العديد من بطاقات الانترنت وغيرها من هذه الخدمات، والتي تفيد شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية لمحدودية الانتشار، والإجراءات الطويلة التي تأخذ منهم وقتا طويلا.

والجدير ذكره بأن شركة Jawwal Pay هي اول محفظة الكترونية متعددة الوظائف عبر الجوال كما وتعد الشركة الأولى الحاصلة على ترخيص سلطة النقد في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور.