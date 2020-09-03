محكمة صلح نابلس تمدد اعتقال الفنان عبد الرحمن ظاهر 15 يوماً على ذمة التحقيق

وطن: مددت محكمة صلح نابلس، صباح اليوم الخميس، للمرة الرابعة، اعتقال الفنان عبد الرحمن ظاهر 15 يوما، بعد اعتقاله يوم الإثنين (17 آب/أغسطس) الجاري، بتهمة ذم السلطة.

وقالت رشا الظاهر، زوجة الفنان عبد الرحمن الظاهر لوطن، أن محكمة صلح نابلس مددت اعتقال زوجها 15 يوما على ذمة التحقيق. مضيفة أن المحكمة عُقدت صباح اليوم ولم يتسنى لها حضورها ورؤية زوجها.

وأضافت الظاهر: كل صدمة جديدة تكون أقوى من السابقة، لان ملف تحقيق زوجها لا يوجد فيه أي شيء، وهناك بعض الاشخاص "ينبشون" وراء زوجها، وفق قولها. مطالبة بالإفراج عنه.

ومن جهتها قالت المحامية من مجموعة "محامون من أجل العدالة" ليلى عصفور لوطن للانباء: أنها تقدمت باخلاء سبيل للفنان الظاهر، ولكن تم تمديد اعتقاله لمده 15 يوما لاستكمال التحقيق بالنيابة.

وأوضحت أنهم سيقومون بتقدم اخلاء سبيل لظاهر مره اخرى خلال الـ15 يوما وننتظر موافقة القاضي.

يُشار إلى الفنان عبد الرحمن الظاهر من نابلس، ممثل ومخرج في رصيده أكثر من 20 عملاً فنياً، ومن أشهر أعماله مسلسل "فنجان البلد" الكوميدي الذي أخرجه وشارك في بطولته، ومسلسل "في حضرة العدالة - الجزء الأول" من إخراجه وتأليفه، وبرنامج "زينكو" السياسي الساخر من إخراجه وتقديمه.

وفي وقت سابق ناشدت عائلة الظاهر الحكومة عبر وطن بالافراج الفوري عنه: للإطلاع: اضغط هنا

ومن جهى أخرى، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك في لقاء سابق مع وطن أن الاعتقال على خلفية الرأي يسيء لنا كشعب تحت الاحتلال، ويتم استغلاله للإضرار بالقضية الفلسطينية، مطالباً بالإفراج الفوري عن الموقفين على خلفية حرية الرأي والتعبير ، لمزيدٍ من التفاصيل: إضغط هنا