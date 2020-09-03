صحة غزة: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدةً أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.

وأشارت في بيان لها، أن التزايد في عدد الاصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وأوضحت أن تضاعف الجهود على مدار الساعة من أجل احتواء الوباء والايام القادمة مهمة في كسر حلقات التفشي.

وأكدت على ضرورة التقيد التام بالاجراءات الوقائية والتزام البيوت وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

وفيما يلي ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة:

-عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها: 1421 عينة

-الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية: 98 حالة

-اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي: 581 اصابة

-حالات نشطة حاليا: 500

-متعافين: 76

-وفيات: 5