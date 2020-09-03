الاحتلال يُفرج عن المصور محمد ادكيدك بشروط

وطن: أفرجت قوات الاحتلال عن المصور محمد ادكيدك بعد اعتقاله من منزله في قرية العيساوية شمالي شرق القدس أمس.

وأفاد ادكيدك عبر صفحته على “فيسبوك” بأن قوات الاحتلال صادرت أمس جميع معدات التصوير الخاصة به (ثلاثة كاميرات)، مبلغًا من المال، هواتف نقالة، حاسوب، آيباد، وبعض الأوراق الخاصة به.

وأشار إلى أن عناصر الاحتلال وعقب اعتقاله، حاولوا الاعتداء عليه داخل مركبة الشرطة.

وبيّن أن شرطة الاحتلال أفرجت عنه مساءً بعد ساعات من التحقيق معه حول عدّة تهم تمحورت حول عمله في التصوير في مدينة القدس المحتلة وقرية العيساوية.

وأكد أن التحقيق معه تركّز حول "طائرة التصوير" الخاصة به والتي أُجبر على تسليمها، حيث تم الإفراج عنه بكفالة مالية، وعدم التصوير نهائيًا بالطائرة في العيساوية.

كما تم الإفراج عنه شرط حضوره للتحقيق مجدّداً في الوقت الذي تحدده شرطة الاحتلال.