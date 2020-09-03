الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث طالت 12 مواطناً، بينهم أسير محرر وطفل.

مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال داهمت محافظة طولكرم واعتقلت كلا من الشاب محمود شحادة من مخيم نور شمس، ورامي شلباية خلال اقتحام قوات الاحتلال ضاحية ذنابه، كما وجرى اعتقال الشاب أسيد عثمان راجح من بلدة بلعا قضاء مدينة طولكرم.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت رام الله وأعادت اعتقال الأسير المحرر أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل، فيما جرى اعتقال ماهر عبده وأحمد طه أبو جيفارا من بلدة كفر نعمة.

وفي طوباس اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الشاب عبد الله العطياني وأطلقت النار عليه واعتقلته وهو جريح، كما واعتقلت الشاب عباده المصري من نفس المحافظة.

كما واقتحمت قوات الاحتلال قرية بورين قضاء نابلس واعتقلت الشباب محمد مظهر زبن بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، وفي جنين جرى اعتقال الشاب عماد الطويل.

في السياق ذاته اعتقلت وحدة الشاباك من قرية العيساوية بالقدس المحتلة، الطفل منتصر ناصر سبتة (١٤عاماً)، ومحمود سعدي الرجبي (٢٤عاماً).

(مكتب إعلام الأسرى)