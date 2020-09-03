عريقات: ما عرضه كوشنر على الفلسطينيين خارج إطار نظام الدولة الوطنية

وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أعلن أن هناك عرضا للفلسطينيين على الطاولة، لكنه لم يقل إن هذا العرض خارج إطار نظام الدولة الوطنية.

وأضاف عريقات، في بيان له، مساء الأربعاء، إن "كوشنر لم يقل أن القدس الشرقية قد تم ضمها بالكامل لإسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 33% من الضفة الغربية، ولم يقل إن السيادة الأمنية الكاملة ستكون بيد إسرائيل من النهر إلى البحر".

وتابع: "أتمنى على المستشارين وكبار المساعدين لصناع القرار في دولنا العربية، أن يعرضوا بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب- نتنياهو".

وكان كوشنر، قد وجه رسالة للشعب الفلسطيني قائلاً: "أقول للشعب الفلسطيني، إن العالم يريد لكم حياة أفضل، لكن لابد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك" على حد تعبيره.

وأضاف كوشنر، وفقا لقناة "الجزيرة" أن "هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين، ونأمل أن يتواصلوا، وأن يقبلوا به".