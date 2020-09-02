محافظ سلفيت: اغلاق مدينة سلفيت وقرية حارس لمدة 48 ساعة

رام الله- وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل، مساء اليوم الاربعاء، عن اغلاق كل من مدينة سلفيت وقرية حارس لمدة 48 ساعه ابتداء من منتصف هذه الليلة.

وقال المحافظ أن السيدة التي تم الاعلان عن اصابتها بالفايروس وهي الموظفه بقسم النظافة في المستشفى تبين انها نقلت العدوى لشقيقها العريس من سلفيت وعروسته من حارس وهناك مخالطه لاعداد كبيره وبناء عليه تقرر اغلاق كل من مدينة سلفيت وقرية حارس لمدة 48 ساعه ابتداء من منتصف هذه الليلة، حيث يسمح خلالها بفتح المخابز والصيدليات فقط وتمنع صلاة الجمعه ويمنع الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.

وتغلق كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والنيابة والمحاكم يوم غد ٍالخميس باستثناء الصحة.