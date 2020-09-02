الاسرى في سجون الاحتلال يعلنون الحداد

وطن: أعلن الاسرى في سجون الاحتلال الحداد العام عقب الاعلان عن استشهاد الاسير داوود الخطيب في سجن عوفر.

وقال نادي الاسير ان الاسرى قرروا ارجاع وجبات الطعام غدا.

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" وشرعت برشهم بالغاز.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن قوات القمع اقتحمت الأقسام في "عوفر"، ورشت الأسرى بالغاز، حيث تسود حالة من التوتر والاستنفار داخل الأقسام، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير داوود الخطيب، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة