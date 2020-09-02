الاحتلال يزعم "إحباط عملية" قرب السياج الفاصل مع حدود غزة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، شابا فلسطينيًا قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، وادعت العثور على حازم ناسف بحوزة الشاب، الذي اقتيد للاستجواب .

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أن قواته اعتقلت شابا اجتاز من جنوب قطاع غزة إلى داخل الارض المحتلة بالقرب من السياج الأمني.

وزعم أنه "تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من نقطة الاجتياز. يتم التحقيق مع المشتبه فيه في المكان".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر أمني، قوله إن الشاب المعتقل في الرابعة والعشرين من عمره من خان يونس، وادعى المصدر أنه تم العثور على جسم ناسف على بعد حوالي 150 مترًا من مكان اعتقاله.