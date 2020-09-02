تمديد حظر التجوال في غزة ليومين جديدين

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تمديد حالة حظر التجوال في قطاع غزة مدة 48 ساعة جديدة اعتبارًا من ليلة الخميس، في محافظات الوسطى، خانيونس، ورفح، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال الإيجاز الحكومي في غزة، إنه تقرر إبقاء حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة.

وأكد زيادة تشديد الإجراءات في محافظة شمال غزة، مشيرًا إلى إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنين، وإبقاء شارع صلاح الدين فقط مفتوحًا للحركة الضرورية والطارئة التي تُقدرها الأجهزة المختصة ميدانياً.

ولفت البزم إلى استمرار إجراءات فصل المناطق في محافظة الشمال عن بعضها البعض، في ظل ازدياد أعداد الإصابات فيها.

وجدد التأكيد على المواطنين بالتزام بيوتهم خلال حظر التجوال، واتخاذ إجراءات السلامة، وارتداء الكمامة عند التحرك الطارئ والضروري.

وفي سياق آخر، أكد البزم أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الزراعة، سمحت للصيادين بمزاولة عملهم في بحر غزة، اعتباراً من الأربعاء، وفق ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية.

وحذّر من حالة من التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية تم رصدها في بعض المناطق، لافتًا إلى أن ذلك يُساعد في انتشار الإصابة بالفيروس بين المواطنين، ويدفع لاتخاذ مزيد من الإجراءات.