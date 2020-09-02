الاحتلال يشن عدوانا على مطار التيفور في سوريا
02.09.2020 11:12 PM
وطن: شن جيش الاحتلال مساء اليوم عدوانا على سوريا.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله انه: في الساعةالعاشرة و 23 دقيقة من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.
وكان المطار العسكري تعرض لاستهداف مماثل منتصف شهر يناير من العام الجاري.
وكانت الوكالة أعلنت قبل يومين أن الدفاعات السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء دمشق، وأن موقعا عسكريا تعرض لاعتداء.