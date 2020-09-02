الاحتلال يشن عدوانا على مطار التيفور في سوريا

وطن: شن جيش الاحتلال مساء اليوم عدوانا على سوريا.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" نقلا ‏‎عن مصدر عسكري قوله انه: في الساعةالعاشرة و 23 دقيقة من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

وكان المطار العسكري تعرض لاستهداف مماثل منتصف شهر يناير من العام الجاري.

وكانت الوكالة أعلنت قبل يومين أن الدفاعات السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء دمشق، وأن موقعا عسكريا تعرض لاعتداء.