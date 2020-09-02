47 اصابة بكورونا.. محافظ جنين يقرر تمديد اغلاق قرية برقين لـ3 ايام

رام الله- وطن: أعلن محافظ جنين، مساء اليوم الاربعاء، عن تمديد إغلاق بلدة برقين لمدة ثلاثة أيام، بعد تسجيل اصابات جديدة في القرية.

وقال المحافظ، إنه ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدة برقين إلى 47 حالة، فقد تقرر تمديد إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام بدءا من مساء اليوم الأربعاء الموافق 2020/9/2 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/6 باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن تفتح محلات المواد التموينية لتزود المواطنين باحتياجاتهم غدا الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وستواصل فرق الطب الوقائي إجراء الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع بلدية برقين وفعاليات البلدة بتطبيق مقتضيات هذا القرار والحفاظ على حالة الإغلاق دون استثناء لأي قطاع.

