هيئة شؤون الاسرى لوطن: استشهاد الاسير داوود الخطيب من بيت لحم اثر جلطة قلبية اصابته في سجن عوفر

وطن: أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن استشهاد الاسير داوود الخطيب من بيت لحم في سجن عوفر.

وقال رئيس الهيئة قدري ابو بكر في تصريحات لوطن ان الاسير الخطيب اصيب بجلطة قلبية في سجن عوفر ما اضطر الاسرى الى استدعاء ادارة سجون الاحتلال حيث استخدمت الطواقم الطبية الصدمات الكهربائية لكنها فشلت في انعاشه ليتم نقله فيما بعد الى المستشفى وبعد نقله بنصف ساعة بلغوا الاسرى استشهاده.

واوضح ابو بكر ان الاسير الخطيب محكوم لمدة 18 عاما ، وبقي له اشهر قليلة (اقل من 6 شهور) للافراج عنه ، وهو من مدينة بيت لحم.

من جانبه اكد نادي الأسير مساء اليوم الأربعاء نبأ استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب في سجن "عوفر"، ووفقاً للرواية الأولية حول ظروف استشهاده بأنه تعرض لجلطة، وحمّل نادي الأسير والأسرى كافة في سجون الاحتلال إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الأسير الخطيب يبلغ من العمر (45 عاماً)، وهو من بيت لحم، وتبقى من محكوميته عدة شهور، لافتاً إلى أنه وعلى مدار سنوات اعتقاله واجه ظروفاً صحية صعبة، بعد أن تعرض قبل عدة سنوات لجلطة، وخضع لعملية قلب مفتوح، وفاقم استمرار اعتقاله من وضعه الصحي الصعب إلى أن استشهد اليوم، علماً أنه فقد والديه وهو في الأسر.

ونعى نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال رفيقهم الأسير الخطيب، الذي يُضاف إلى قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة وعددهم مع الأسير الخطيب، 225 شهيداً منذ عام 1967م.

وجدد نادي الأسير مطالبته بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال على وجه الخصوص، لاسيما مع تصاعد انتشار الوباء، الذي يهدد مصيرهم على مدار الساعة، وتزايد احتمالية انتقال العدوى لأعداد جديدة من الأسرى، تحديداً في سجن "عوفر" الذي ارتقى فيه الشهيد الخطيب اليوم.