الاتحاد الاوروبي: المقاصة اموال فلسطينية ويجب تحويلها وقبولها بصرف النظر عن التوترات السياسية منعا لانهيار السلطة

وطن: قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف ان "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب وغير مستدام في ظل عدم قبول حوالات أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل."

واضاف بورغسدورف "ان اموال المقاصة هي اموال فلسطينية ويجب تحويلها وقبولها بصرف النظر عن التوترات السياسية. إذا لم يتم العثور على حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله. ان عدم الاستقرار أو الفوضى ليست في مصلحة أي من الطرفين. نحتاج إلى إختراق حقيقي لكي يتم استعادة الأمل وإعادة بناء الثقة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء عن تقديمه مساهمة بقيمة 9 مليون يورو لدفع رواتب ومعاشات التقاعد لشهر تموز لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه انه في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية الناجم عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتطورات السياسية الاخيرة، فان هذا الدعم سيمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية، وهذا الدعم يأتي في سياق نهج الفريق الأوروبي، بتقديم صرف مساهماته المالية لدعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع.

وقال بورغسدورف :"تأتي هذه المساهمة في ظل معاناة السلطة الفلسطينية في توفير الرواتب ومعاشات التقاعد والمحافظة على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها."

خلفية

منذ عام 2008، يتم توجيه معظم المساعدات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال الية بيغاس للدعم المالي المباشر بهدف دعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، خاصةً أجندة السياسة الوطنية 2017-2022. وتدعم بيجاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية التي تدفع من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف برنامج التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

ومنذ شباط/فبراير 2008، صرفت المفوضية الاوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 2.8 مليار يورو من خلال الية بيغاس. وإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الأونروا، فضلاً عن مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى. كما وضعت الاستراتيجية الأوروبية المشتركة للفترة 2017-2020 الأسس لهذه المشاركة وتوفر استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي لأولويات خطة العمل الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية التي تنفذها الوزارات الرئيسية استعداداً لإقامة الدولة.