مصرع الفتى شادي بشارات إثر حادث سير وقع قبل يومين في قلقيلية

رام الله- وطن: أعلن اليوم الأربعاء عن وفاة الفتى شادي محمد عبد الكريم بشارات (17 عاما) من محافظة طولكرم متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء حادث سير مروع وقع بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية قبل يومين ليرتفع عدد ضحايا حادث السير إلى خمسة أشخاص من بينهم إمرأة وطفلة .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، انه و بناء على وقوع حادث سير بين مركبة و حافلة إسرائيلية على الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي قلقيلية و نابلس وعلى المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية ونتج عنه مصرع أربعة مواطنين وإصابة خامسة بليغة وحرجة لمواطن يبلغ من العمر 17 عاما نقل على إثرها إلى إحدى المشافي في الداخل وقد وصفت إصابته بالخطيرة والحرجة جدا ليعلن عن وفاته اليوم من قبل الأطباء ليرتفع عدد الوفيات والضحايا في الحادث إلى 5 أشخاص .

وكانت شرطة المرور قد باشرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة للحادث أصولا .