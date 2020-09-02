العراق يسجل 3946 إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا
02.09.2020 05:30 PM
وطن: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3946 إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 23123 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1647454 نموذجا".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3732 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 184205 حالة".
ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 242284، بينما الوفيات فبلغت 7201".
المصدر: RT