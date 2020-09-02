التربية: الأحد القادم يعود الطلبة من الصف الأول إلى الرابع بالاضافة للتوجيهي وبعدها باسبوعين يعود البقية للمدارس

وطن: أكد وكيل وزارة التربية والتعليم د.بصري صالح أن الوزارة أعدت خطة كاملة لعودة الطلبة للمدارس الأحد المقبل، وقامت بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم وضع الآليات لذلك.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي، عقده في الوزارة برام الله، اليوم، "نذهب الى الدوام المدرسي يوم الاحد القادم في نظام التعلم المدمج لضمان التباعد بين الطلبة عند العودة للمدارس، وتقليل عدد الطلبة في الغرفة الصفية، أما في المدارس التي لا يتحقق فيها التعليم المدمج سيتم تقسيم الصف لشعبتين، يداوم طلبة الشعبة الواحدة في المدرسة "وجاهيا" 5 أيام في الأسبوعين.

وفيما يتعلق بطلبة التوجيهي، أوضح أن طلبة التوجيهي عادوا الى الدوام في السادس من الشهر الماضي، وسوف يستمرون في التعليم بشكل اعتيادي.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم جاهزة لإطلاق العام الدراسي رغم المشهد الكوروني، موضحاً أن خطة العودة للمدارس تحقق مرتكزات التوازن بين حق الطالب في التعليم وحقه في الصحة والسلامة؛ وفق ضوابط صحية وتربوية واضحة، معلنا أن العام الدراسي يشكل مرحلة عنوانها "التعلم بأمان".

وبيّن أنه من ضمن خطة عودة الطلبة للمدارس، التدرج في العودة للمدارس، حيث يبدأ الطلبة بالعودة من الصف الاول إلى الرابع يوم الأحد القادم، بالاضفة للتوجيهي وبعد اسبوعين (20 من الشهر) يعود باقي الطلبة، حتى تستطيع المدارس تطبيق مضامين الوقاية الصحية، وحتى تتمكن من المتابعة اليومية للتطور في الحالة الوبائية في فلسطين.

وأكد أن الوزارة عملت على توفير الكوادر البشرية لتطبيق خطتها الجديدة، إذ قامت بكل ما يجب بتوفيره من الكادر التربوي، لذلك كان قرار مجلس الوزراء بتعيين 1900 كادر تربوي في الوزارة، بالإضافة إلى قيام الوزارة باجراءات مكثفة لتدريب الطواقم المدرسية لتطبيق خطة عودة الطلبة للمدارس.

وأوضح أن التعليم عن بعد بحاجة للتمكين التكنولوجي، لذلك سيتم اليوم توقيع اتفاقية بين الوزارة ومجموعة الاتصالات الفلسطينية من اجل توفير مكونات اضافية للتمكين التكنولوجي في المجتمع المدرسي، حتى يكون لدى المدارس انترنت كافي للقيام بكل ما يلزم.

وفي هذا السياق، اعتمدت الوزارة منصتي للتعليم والتواصل مع المجتمع التربوي، وهما "منصة إي سكول"، ومنصة "إي ليرن".

وقال إن منصة "إي سكول" جهزتها المدرسة بكل ما يضمن لأن يكون الطالب على تواصل مع كل ما يخص الشأن التعليمي، بحيث يتواصل الطالب مع معلمه خارج المدرسة ومع كل المواد والارشادات الصحية والنفسية والاجراءات الادرية وغيرها. مضيفا: نعمل على ربط طلبة المدارس الخاصة والغوث بالمنصة من اجل الاستفادة منها.

أما المنصة الثانية فهي "إي ليرن"، وستتضمن محتوى تعليمي ودروس وحصص مصورة.

ولفت إلى أنه تم أمس إطلاق فضائية فلسطين التعليمية، التي ستقوم ببث الحصص المصورة للطلبة، وهناك آلاف الحصص المصورة التي تعمل الوزارة على إنتاجها لبثها على الفضائية.

وفيما يتعلق برياض الأطفال، فأوضح صالح أنهم سوف يعودون الأحد المقبل مع عودة المدارس.

فيما يلي بروتوكول عودة الطلبة للمدارس، للاطلاع اضغط هنا