مكافحة الفساد وشبكة راية توقعان مذكرة تعاون مشتركة

وطن: أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك أن الهيئة تبدي أعلى درجات الحرص في تطوير علاقتها المهنية التشاركية مع القطاع الإعلامي، كون هذا القطاع يُمثل أحد الركائز الأساسية في تعزيز توجهات الهيئة وجهودها في تعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير إجراءات التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة، اليوم الأربعاء 2 أيلول 2020، بين هيئة مكافحة الفساد وشبكة راية الإعلامية، وذلك بمقر الهيئة في رام الله، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وأوضح براك أن الهيئة تبنت سياسة الانفتاح على الإعلام انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز تدابير الوقاية من الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية هي مسؤولية جماعية تشارك بها كافة الأطراف والمكونات كلٌ حسب مسؤوليته واختصاصه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود الهيئة في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتوسيع نطاق الشراكات والوصول إلى كافة شرائح المجتمع وإشراكهم في عملية تعزيز التدابير الوقائية في عمل مؤسساتنا والمساهمة في الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.

وبيّن براك أن توقيع مذكرة التعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في إنجاز الاستراتيجية الوطنية الإعلامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتوسيع قاعدة الشراكة الإعلامية في اسناد الجهود المهنية في مكافحة الفساد من خلال العديد من الأنشطة المخططة والمدروسة لمواجهة مخاطر حرف الاعلام المهني عن مساره واخراجه من دوره ومسؤولياته تجاه الجمهور والمجتمع الفلسطيني، وأهدافه في نيل الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شبكة راية الإعلامية بسام الولويل على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في نشر رسائل التوعية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مشددا على أن شبكة راية سوف تسخر كافة إمكانياتها لخدمة توجهات هيئة مكافحة الفساد ورسائلها، موضحا بأن دور الهيئة رقابي لحماية المال العام وليس عقابي.

وأشار إلى أهمية غرس القيم الإيجابية المتعلقة بالديمقراطية والتدابير الوقائية من الفساد في الأجيال الفلسطينية منذ صغرهم في المدارس ورياض الأطفال، شاكرا الهيئة على جهودها الكبيرة التي تبذلها، مؤكدا بأن وسائل الإعلام ستكون عوناً للهيئة لتحقيق أهدافها.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على التعاون المشترك في مجال بناء القدرات لدى الصحفيين في مجال تغطية قضايا الفساد، وتفعيل الصحافة الاستقصائية وتقديم المشاريع المتخصصة في هذا المجال، وتنظيم حملات إعلامية مشتركة، بالإضافة للتعاون في إعداد خطة شبكة راية الإعلامية لتنفيذ استراتيجية الأولويات الوطنية في مكافحة الفساد 2020-2022.

وسوف تلتزم شبكة راية بموجب المذكرة بالعمل من أجل اعتماد المواصفة القياسية الدولية ايزو 37001 الخاصة بالرشوة.