جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر

وطن: أصيب صباح اليوم الأربعاء، شاب بعيار ناري بالساق من مثلث الشهداء واعتقل آخر، خلال مداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب مجد مازن عصاعصة (١٨عاما)، أصيب بعيار ناري بالساق وتم نقله الى مستشفى جنين الحكومي بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، حيث تم اعتقال الشاب ايهاب حاتم عصاعصة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ٠

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية ودهمت منزل ذوو الشاب أنس طزازعة وفتشته بهدف اعتقاله ولم يكن متواجدا.