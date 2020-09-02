عملية دهس تستهدف جنود الاحتلال جنوب نابلس

وطن: أطلق جنود الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، النار على سيارة فلسطينية ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح، وذلك بزعم تنفيذ المركبة عملية دهس قرب حاجز "زعترة" جنوب نابلس.

وبحسب الإعلام العبري، تم تسجيل إصابتين بصفوف جيش الاحتلال جراء عملية الدهس.

ولم تُعرف هوية الشاب الفلسطيني حتى اللحظة، ولكن الإعلام العبري قال إن الجنود أطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح، دون معرفة حالته الصحية حتى اللحظة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له، أن الشاب الفلسطيني وبعد دهس الجنود، نزل من سيارته وبحوزته سكين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال على حاجز زعترة، وأنّ الاحتلال منع طواقمه الطبية من الوصول إليه.

يتبع....