إصابة شاب برصاص الاحتلال شمالي بيت لحم

وطن: أصيب شاب برصاص الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه على حاجزٍ شمالي محافظة بيت لحم، فيما جرى اعتقال آخر شرقي المحافظة ذاتها.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا الرصاص على الشاب أحمد عبد ابو بكر (32 عامًا)، وأصابه برصاصة في القدم، نقل الى إثرها لأحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

بالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز جمعة جدال أبو محيميد (29 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته، في منطقة الفرديس شرقي المحافظة.