الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا

وطن: توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,229 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 20,960، بعد تعافي 96,206 (628 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 118,122.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:48 من مساء الثلاثاء، بلغ 17,527؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 2,183 إصابة، بعد إجراء 31,705 فحوصات.