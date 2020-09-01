خليل الحية: أمهلنا الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات.. هذه تفاصيلها

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية إن حركته اتفقت مع الوسيط القطري على إعطاء الاحتلال مهلة شهرين لتنفيذ الاتفاق الأخير، مشددا أن حماس لا تكبلها الاتفاقات عن المقاومة، ومطلبها الاستراتيجي كسر الحصار.

وقال الحية في لقاء عبر شاشة الأقصى إن ما جرى أمس هو تثبت للتفاهمات السابقة، مضيفًا: "مطالبنا كانت واضحة وهي التزام الاحتلال بالتفاهمات السابقة دون تلكؤ، وأن تأتي مشاريع جديدة، وهناك استحقاق جديد أن شعبنا أمام جائحة وهناك حاجة لسد رمق أبناء شعبنا".

وأوضح أن الذي أطال المفاوضات هو الاختلاف على المدة التي سنمحنها للاحتلال لتنفيذ المشاريع، وخاصة التفاهمات السابقة، وسنمنحه شهرين وسنراقب سلوكه في تنفيذ المشاريع وجلب مشاريع أخرى.

وأضاف أن طبيعة الاحتلال في المراوغة والتلكؤ، كان يراوغ في كمية الأموال التي سيسمح بإدخالها.

وذكر الحية أن دخول جائحة كورونا كان محطة فارقة، حيث انشغلنا مع كل مكونات شعبنا بمواجهة الفيروس، وقال: "لم نرغب أن نزيد شعبنا همًا جديدًا بالمواجهة مع الاحتلال، والدخول في جولة صراع جديدة".

وأضاف الحية: "بدأ الشباب الثائر بإطلاق البالونات الحارقة، والاحتلال حاول تغيير قواعد الاشتباك لكن المقاومة كانت له بالمرصاد".

وأكد أن حماس أوصلت التحذيرات المناسبة للاحتلال عبر الوسطاء، "ثم أرسلنا صواريخنا للاحتلال للجمه عن تغيير قواعد الاشتباك واعتبار أنه مقابل كل بالون صاروخ".

وقال: "الاحتلال دخل في صراع داخلي، ولم نشأ أن نكون جزءًا من الصراعات الداخلية معه، ونأينا بأنفسنا وتحملنا بعض الوقت".

وتابع: "نريد أن نحقق لشعبنا أن يعيش بكرامة، لذا كان مطلبنا مضاعفة المنحة القطرية هذا الشهر لمواجهة كورونا، والاحتلال كان متعنتا حتى آخر لحظة، واستجاب صاغرا بضغط البالونات، والأخوة في قطر كانوا مستعدين لزيادتها".

تفاصيل التفاهمات

وأوضح الحية أن المنحة القطرية تضاعفت ما يزيد على 30 مليون دولار هذا الشهر لتقديم مشاريع متعددة.

كما أشار إلى تنفيذ التفاهمات السابقة بكل مكوناتها وخاصة الكهرباء والماء والتجارة والصناعة والتصدير والعمال والتجار.

وأضاف أن الدوحة وعدت بتجديد المنحة المالية لدورة جديدة مع زيادة.

ولفت إلى أن الأموال التي تضاعفت في المنحة ستستفيد منها 100 ألف أسرة متعففة بـ 100 دولار، والشرائح التي تضررت من كورونا بـ 100 دولار لكل أسرة.

كما أشار إلى تشغيل 3500 ألف موظف لوزارة الصحة، والداخلية باستيعاب 2500 ممن دخلوا مسابقات قبل مدة قصيرة، وتشغيل مؤقت لثلاثة شهور قابلة للزيادة.

كما سيستفيد من الزيادة مليون دولار لتقديم مشاريع في مواجهة كورونا حتى تستطيع البلديات مواصلة عملها.

وسيخصص مليون دولار لرسوم طلبة الجامعات، ومنحة لمن تقدم بهم العمر عن 30 عامًا ولم يتزوجوا، ومشاريع إعمار البيوت التي دمرها الاحتلال بمليون دولار، ومشاريع صغيرة بمليون دولار.

ولفت إلى أن نسبة صرف الرواتب موظفي غزة سترفع إلى 50% بحد أدنى 1400 شيكل، كما ستستفيد الأسر المتضررة من جائحة كورونا، ونقدر عددها بـ17 ألف أسرة بمبلغ 100 دولار.

وقال الحية: "وعدنا شعبنا، وشعبنا يعرفنا أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تفاهمات يمكن أن تُكبّل يد حماس والمقاومة وجاهزون للرد على العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

وشدد بالقول: "نحن لا ندفع أي ثمن للاحتلال وذهبنا للضغط على الاحتلال بأدواتنا الخشنة فأرغمناه، وإذا لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات وإن عدتم عدنا وجاهزون للعودة إلى الجولة ببالونات وغيرها".

لقاء بيروت

وفي موضوع آخر قال الحية: بادرنا للدعوة لعقد اللقاء الأمناء العامين، وسيعقد في مكانين (رام الله، وبيروت)،وهو يأتي بعد انتظار دام قرابة 15 عاما، مشيرا إلى أن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وصل إلى بيروت ويحمل برنامجا للمشاركة في لقاء الأمناء العامين.

وشدد على أن المطلوب من الإطار القيادي تدشين مرحلة جديدة جامعة للشعب الفلسطيني، والمطلوب من الاجتماع الإعلان عن الوصول إلى شراكة حقيقية، وإصلاح منظمة التحرير لتكون بيتا للكل الفلسطيني.

وأكد أن المطلوب أيضا أن نقف أمام العالم موحدين، شعب له برنامج سياسي موحد، ومقاومته موحدة، لنقف صفا واحدا أمام كل مشاريع التصفية.

التطبيع

من جانب آخر، اعتبر الحية أن ما حدث في الإمارات هو طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وتراجع عن تاريخ وإرث الأمة، وهم يدشنون مرحلة من استباحة المنطقة، "لذا نطالب الأشقاء في الإمارات أن يتراجعوا عن هذه الخطوة والتاريخ سيسجل هذه الطعنة بحروف وحبر أسود".

واعتبر أن فتح عواصم الأمة للاحتلال هو التنكر لكل قيمنا ولكل تاريخنا القديم، لكن هذا لن يضعفنا بل سيزيدنا قوة، كما قال.

كورونا

وبالحديث عن انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، قال الحية: منعنا دخول الفيروس وهو في حالة عنفوان، لكن في النهاية دخل المرض، وبدأنا سياسة جديدة، كيف نكسر هذا الوباء ونحاصره.

وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة واستثنائية في سبيل مكافحة الجائحة تقوم بها فرق الصحة والداخلية والتنمية، وكل الأطقم الحكومية الذين نوجه لهم التحية.

وتابع: نقول لشعبنا: أنتم باستطاعتكم القضاء على المرض بالالتزام بالتعليمات واجراءات الوقاية.

ولفت إلى أن جهاز الفحص الجديد هو نقلة نوعية في تتبع الفيروس، حيث ضاعف من قدرة الصحة على إجراء الفحوصات اليومية.

ونوه إلى أنه في إطار التفاهمات، تم أبلاغنا من قبل الوسطاءُ أن الاحتلال لا يمانع من إدخال كل المعدات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.