إطلاق قناة فلسطين التعليمية

وطن: أطلقت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة التربية والتعليم، قناة فلسطين التعليمية، حيث بدأ بثها التجريبي مساء اليوم الثلاثاء.

وقناة فلسطين التعليمية ضمن الباقة الفلسطينية "بال سات" وبتقنية "HD" عالية الجودة، على أقمار "عرب سات"، و"نايل سات" على الترددات التالية: "عرب سات" 11958 أفقي، و"نايل سات" 12688 عامودي.

ويأتي إطلاق القناة التعليمية الجديدة مع بدء العام الدراسي في ظل الأوضاع الصحية وجائحة "كورونا".

وكان المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، قد وقعا اتفاقية إطلاق القناة في وقت سابق من هذا اليوم.

بدوره، شكر الوزير عورتاني مؤسسة الإعلام الرسمي على الجهد المميز والسرعة التي تمت في إطلاق القناة.

ومن جانبه، قال عساف إن إطلاق هذه القناة تم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، لما تمثله من أهمية لطلبتنا وعلى مستقبلهم الأكاديمي وقضية شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال.