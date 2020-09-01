"التعليم العالي" تتابع أزمة جامعة بيت لحم وتؤكد أن الحوار هو سبيل الحل

وطن: طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع أطراف الأزمة في جامعة بيت لحم، بالعودة للحوار تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة بيت لحم واللجنة المشكلة من المحافظة، ووقف أي إجراءات اتخذت أو ستتخذ من شأنها تصعيد الموقف وتقلل من فرص الوصول لحل.

وأكدت الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء، أنها تتابع باهتمام بالغ أزمة جامعة بيت لحم منذ البداية، وأن الحل للخروج من هذه الأزمة هو الحوار فقط ولا شيء غير الحوار، خاصة في هذه الظروف المعقدة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وذكر البيان أن "حقوق العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية خط أحمر، ولا تسمح الحكومة الفلسطينية المساس به"، مشددة حرصها على استمرار العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي تحت كل الظروف لأن هذا "حق علينا تجاه أبنائنا ووطننا وشعبنا".

وثمنت الوزارة في بيانها الدور الأكاديمي والوطني الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وكان وسام الرفيدي مسؤول العلاقات العامة في الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة بيت لحم، أكد لوطن، في وقت سابق، أن الدوام في الجامعة لن يبدأ في التاريخ المحدد له، ولن يتم استقبال الطلبة الجدد أيضا، كما سيتم إيقاف العمل بكل مرافق الجامعة حتى إشعار آخر، وسيتم وقف التعليم الالكتروني تماما للطلبة، مع بداية الفصل الجديد الذي كان من المفترض أن يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الرفيدي أن هذه الإجراءات اتخذتها نقابة العاملين في الجامعة، ردا على قرار الإدارة بتسريح 14 من الموظفين والأمن وعمال النظافة وتحويل 20 آخرين للعمل جزئيا في الجامعة، وسلب حقوقهم الوظيفية، مشيرا إلى أن القرار صدر يوم الجمعة الماضية، وبشكل مفاجئ للجميع.. للمزيد اضغط هنا