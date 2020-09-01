مركز الغد للتوحد يطلق نداء استغاثة

وطن: ناشدت مديرة مركز الغد للتوحد د. جمانة دراغمة و أهالي أطفال التوحد ، جميع المؤسسات الرسمية و الخاصة، و كل فاعلي الخير والغيورين على حقوق أطفال التوحد ومصالحهم، داعيين إياهم إلى الوقوف بجانب المركز ومساندته والحفاظ على صموده وبقائه في ظل الظروف الراهنة التي تهدد المركز بالإغلاق.

وقد أشادت دراغمة بصمود موظفي المركز الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة ، وثمّنت الجهود المبذولة من بعض المؤسسات و الأجهزة الأمنية و فاعلي الخير لمساندة المركز و توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال ، خصوصاً وأن المركز هو المكان الوحيد على مستوى الضفة الغربية الذي يقدّم الخدمات الإيوائية لأطفال التوحد الذين يأتون من مختلف محافظات الوطن ، و يبلغ عددهم ما يقارب من ١٥ إلى ٢٠ طفلاً وطفلة ، تُقّدم لهم الخدمات من قرابة ٩ موظفاً وموظفة يعملون ضمن المرحلتين الصباحية والمسائية في عدة أقسام منها : قسم التربية الخاصة ، والخدمة الاجتماعية والنطق ، والغرفة الحسية والعلاج الوظيفي وقسم الأنشطة ، وخدمة التمريض ، والايواء.

وأكدت أن المركز كان يعتمد بشكل أساسي على الأقساط المدفوعة من بعض أهالي الأطفال القادرين على الدفع قبل جائحة كورونا ، إلى جانب التبرعات النقدية والعينية المقدّمة للمركز من مختلف الجهات ، إلا أن الظروف المادية المترتبة على جائحة كورونا حالت دون قدرة الأهالي على دفع الاقساط ، وقلصت المساعدات المقدّمة للمركز ، مما جعل المركز على شفا الإغلاق مما يعني إلغاء كل ما يقدمه المركز من خدمات لأطفال التوحد، و عودتهم إلى بيوتهم وتراجع حالاتهم وضياع جهود موظفي المركز في تأهيل الأطفال وتعليمهم.

من جهته ، فقد أكد معتصم ياسين المدير التنفيذي لجمعية شباب المستقبل التي يتبع لها المركز ، أن طواقم العمل في المركز تبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على المركز وديمومته ، داعياً المؤسسات الرسمية والخاصة وجميع القادرين على المساعدة دعم هذه الفئة للوصول بهم إلى بر الأمان حيث العيش الكريم واللائق بعيداً عن التهميش والإنعزال، مناشداً جميع الوسائل والمنصات الإعلامية تسليط الضوء على هذه القضية المفصلية التي تحمل رسالة انسانية حقوقية مفادها أن أطفال التوحد لهم حق مهدد بالضياع.