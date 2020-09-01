هاني عرفات يكتب لـوطن: عرب أميركا بين الفعل و ردة الفعل

لم يعد يفصلنا عن استحقاق الرئاسة الأميركية سوى بضعة أسابيع ، وفي الوقت الذي تحتدم فيه المعركة الانتخابية ، يبدو المجتمع الأميركي أكثر إنقساماً و المسافة تتباعد بين أنصار الحزبين و بشكل حاد لم تشهده البلاد ربما منذ نهاية الحرب الأهلية ، ما بين الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي فرض نفسه فرضاً على الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية السابقة و بين مرشح الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن مرشح الحزب الديمقراطي .

و رغم أن إستطلاعات الرأي مؤخراً تشير إلى تقدم ملحوظ للمرشح بايدن على غريمه السياسي ، إلا أن دوائر القرار في الحزب الديمقراطي تنظر إلى هذه الاستطلاعات بشئ من الريبة ، هذه الريبة تتأتى من عدة أسباب ، أهمها فشل توقعات مؤسسات استطلاع الرأي العام في الإنتخابات السابقة من ناحية و من ناحية أخرى عدم خشيتهم من ردة فعل الجناح اليساري في الحزب من مؤيدي السيناتور بيرني ساندرز و غالبيتهم من فئة الشباب ، الذين امتنعوا عن التصويت لهيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة ، بعد أن شعروا بأن المؤسسة الرسمية وجهت طعنة لمرشحهم في الانتخابات الماضية ، على أية حال فإن حالة عدم وضوح إتجاه الرأي العام لدى كلا الطرفين ، سيدفع كلا المرشحين لإسترضاء الفئات الحائرة التي تعتبر أقرب إليه . و كما في كل إنتخابات رئاسية أميركية فإن كل مرشح سيحاول الوصول الى الفئة المتأرجحة من الناخبين ، هؤلاء عادة ما يقررون لمن سيصوتون في ألأسابيع الأخيرة وربما الأيام التي تسبق الانتخابات وليس على أساس الانتماء العقائدي ، و هؤلاء بالذات من كانوا سبباً في خسارة المرشحة هيلاري كلينتون في ٢٠١٦ و فوز دونالد ترامب ، بعد أن أعلنت ال ف بي آي حينها بدء التحقيق في رسائلها الالكترونية و قبل أسبوعين فقط من الانتخابات ، مما حرمها من الكثير من الأصوات المترددة ، رغم إعلان ال ف بي آي سلامة الرسائل قبل بضعة أيام من الإنتخابات الرئاسية ، و السبب أن كثير من الأميركيين يدلون بأصواتهم قبل موعد الانتخابات وكذلك لأن موضوع الرسائل بقي موضع شك في حينها لدى كثير من الناخبين و لم يتيقنوا بعد من صحة التقارير الاستخبارية .

الانتخابات الرئاسية الاميركية ، تعتمد نظام يسمى(٠اليكتوريال كوليدج ) و لا يعتمد على الأصوات الانتخابية المباشرة ، حيث تقرر نتائج إنتخابات كل ولاية على حدة عدد من المندوبين يمثلون الطرف الفائز في تلك الولاية ، و هذا يعني أنه من الممكن أن يفوز أحد المرشحين بغالبية الأصوات الانتخابية و يخسر الانتخابات الرئاسية ، و لذلك فإن طريقة عمل الحملات الانتخابية و حسن الأداء يحدد بدرجة كبيرة حظوظ المرشح، فمثلاً تنقسم الولايات الاميركية عادة إلى ما يطلق عليه ولايات حمراء(جمهورية) و زرقاء (ديمقراطية) و هذه الولايات عادة ما تكون نتائجها محسومة لهذا الحزب أو ذاك ، لذلك لا تركز عليها الحملات الانتخابية إنما تتجه إلى الولايات المتأرجحة والتي تصوت أحياناً لمرشح أي من الحزبين مثل ولاية أوهايو التي غالباً ما يحدد تصويتها هوية الرئيس المقبل للبلاد .

هناك موضوع آخر يخشاه الديمقراطيون ، و هو استطلاعات الرأي ، حيث كانت النتائج بعيدة عن التوقعات التي قدمتها مراكز استطلاعات رأي عريقة و ذات الخبرة، حيث منح الناخبون أصوات أكثر بكثير للمرشح الجمهوري حينها دونالد ترامب مما خلصت إليه استطلاعات الرأي ، و قد علل المراقبون ذلك ، بأن جزء واسع من شريحة الياقات البيضاء (المهنيين) قدموا لمراكز الاستطلاع آراء مخالفة لما وضعوه في أوراق الاقتراع ، و يعود السبب في ذلك إلى خجل هؤلاء من الإفصاح عن تأييدهم لطروحات المرشح ترامب الغريبة و غير اللبقة سياسياً.

على أي حال و رغم استخفاف العديد من المحللين السياسيين العرب بنتائج الانتخابات الرئاسية ، متعللين بأن السياسة الاميركية تجاه الشرق الأوسط و خصوصاً القضية الفلسطينية ثابتة لا تتغير بغض النظر عمن يتربع في المكتب البيضاوي ، فإنني أعتقد أن هذه الانتخابات بالذات لا يجوز النظر إليها بنفس الطريقة و سوف أحاول الخوض في عجالة في الأسباب التي تدفعني إلى هذا الاعتقاد .

الرئيس دونالد ترامب و إن كان يتبع سياسة براغماتية نفعية و يروج لنفسه أنه رجل الصفقات ، مستنداً إلى تاريخه كرجل أعمال ، إلا أنه يستند إلى القاعدة الانتخابية للمحافظين الجدد ، الأكثر يمينية و تطرفاً في التاريخ الأميركي ، و متحالفين بشكل قوي مع الجناح الأكثر تطرفاً في الحركة الصهيونية ، في عهدهم شنت أميركا حروباً دامية في عدد من البلدان و شنت حرباً مدمرة في العراق ذهب ضحيتها ولا زال مئات الالاف من الضحايا ، و هم يؤمنون بحق أميركا العظمى في قيادة العالم بالطريقة التي تحقق لاميركا مصالحها بغض النظر عن توافقها مع المجتمع الدولي ، و عملوا بشكل ممنهج على تقليص وإفراغ هيئة الأمم المتحدة و مؤسساتها من مضمونها، و إعترفت بضم هضبة الجولان المحتلة لإسرائيل و نقل السفارة إلى القدس المحتلة و الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ، و وقف الدعم لهيئة غوث و تشغيل اللاجئين ، و منح إسرائيل حق ضم الضفة الغربية . و إلغاء الاتفاق النووي مع إيران ، و وضع سلسلة من العقوبات على أي دولة في الشرق الاوسط لا تتفق بالكامل مع السياسات الاسرائيلية في المنطقة ، و نجحت في تشكيل محور إسرائيلي عربي يتطابق كلياً وينسجم مع القوى الأكثر تطرفاً في إسرائيل ، الامر الذي بلغ حسب اعتقادي مستوى التفاهم و الانسجام الشخصي مع بعض زعماء المنطقة ، والكثير الكثير من الإجراءات التي لا يتسع المجال هنا لذكرها.

أما على المستوى الداخلي و فيما يتعلق بالجالية العربية و المسلمة في أميركا فقد تعرضت إلى الكثير من المضايقات العنصرية ، و سجلت أعلى حالات الإعتداءات العنصرية عليها في عهد الرئيس ترامب ، كما بدأت بعض الولايات بتجريم حركة المقاطعة لإسرائيل قانوناً ، رغم أن ذلك مخالف لروح الدستور الأميركي ، و يكفي الاستماع لمعلقي إذاعات اليمين الأميركي ،و الكم الكبير من الكذب و التضليل و الهراء الذي يدسون للمواطن الأميركي البسيط . و مع تولي ترامب الرئاسة ، أصبح ترديد هذه الأكاذيب يصدر عن أعلى مستويات الدولة . وتكفي الإشارة هنا أن هؤلاء و في محاولة لشيطنة الجالية العربية والمسلمة من ناحية و الجناح الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه السيناتور بيرني ساندرز يقومون بإلصاق رواية مفادها أن هناك تحالفاً سياسياً أسس له الرئيس السابق باراك أوباما ما بين حركة الاخوان المسلمين العالمية و بين الادارة الاميركية في حينه لتسليم مفاتيح الحكم في البلدان العربية للإخوان المسلمين من خلال الأمر الرئاسي ٨٠ و الذي تمخض عن ثورات الربيع العربي على حد تعبيرهم ، و يذهبون إلى أبعد من ذلك حينما يدعون أن إمتداد هذا التحالف في الداخل الأميركي قد ظهر من خلال دعم الحزب الديمقراطي أعضاء كونغرس عرب و مسلمين من أمثال إلهان عمر و رشيدة طليب ، و هؤلاء جميعاً يدعمون الحركة الفوضوية اليسارية التي تخطط لقلب نظام الحكم في أميركا .

أما على الجانب الآخر ، فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر حقيقة أن المرشح الديمقراطي بايدن لا يختلف جوهرياً عن الرؤساء الاميركيين التقليديين ، من القضايا العربية خصوصاً بعد إختيار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس ، و هي المعروفة بدعمها لإسرائيل ، إلا أن إستثنائية هذه الانتخابات ، إستناداً إلي ما تقدم ، و أيضاً لوجود مجال للمساومة من خلال وجود أعضاء في الكونغرس رغم محدودية عددهم ، إلا أن أي رئيس ديمقراطي يحتاج إلى تصويتهم إلى جانبه نظراً لتقارب الموازين في المجلس بأغلبية بسيطة للديمقراطيين ، يبقي حيزاً جيداً للتأثير على القرارات الداخلية و الخارجية . و أعتقد و رغم خيبة أمل الجالية العربية والإسلامية في أميركا بعد خسارة المرشح ساندرز أمام بايدن ، بأن لتصويت لصالح بايدن سيكون أفضل بكثير من عدم التصويت ، أو التصويت لصالح الرئيس ترامب ، كما بتنا نسمع من بعض أبناء الجالية ، حجتهم في ذلك أن الوضوح في العداء للجالية من قبل الادارة الحالية ، سيفيق الناس من سكرتها ... أما الحقيقة فإن هذه النمط من التفكير ، عاجز عن قراءة الواقع ، وما يدعو إليه هو مجرد إنتظار ردة فعل ( الاستيقاظ إن حصل أصلاً ) بدل المشاركة في الفعل نفسه من خلال ممارسة ضغوط على حملة المرشح الديمقراطي لعرض أصوات هم في أمس الحاجة إليها ، مقابل مكاسب معينة مهما بلغ شأنها . لا يوجد طريق آخر في التعامل مع واقع قائم ، سوى محاولة تحقيق مكاسب صغيرة و المراكمة عليها. إن تحقيق إنجازات كبيرة و حاسمة دفعة واحدة لا يتم إلا من خلال ثورات، و هذا أمر غير وارد في حالتنا هذه .