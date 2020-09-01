اللواء أبو بكر لـوطن: الديون تتراكم على هيئة الأسرى بملايين الدولارات، وسأستقيل إذا لم تصرف المخصصات

وطن: هدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر بتقديم استقالته من منصبه في حال عدم وزارة المالية صرف مخصصات الهيئة ولو جزئيا.

وقال ابو بكر لـوطن، إن عدم صرف وزارة المالية مخصصات الهيئة، أدى لتراكم ديون بدل إيجار مقراتها، وديون لصالح الجامعات الفلسطينية، إضافة لعدم قدرة الهيئة على توفير كثير من المستلزمات والاحتياجات الخاصة بمكاتبها.

وأكد أبو بكر أنه أرسل رسالة للرئيس ولرئيس الوزراء بذلك، وأطلع اللجنة المركزية لحركة فتح على صورة الوضع، وأخبرهم بنيته تقديم استقالته من منصبه في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وأوضح أن الأسرى يحمّلون الهيئة المسؤولية ، وبعض الجامعات لا تراعي ظروف الأسرى ولا الازمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة، فكثير من الاسرى تخرجوا من الجامعة العربية الامريكية وترفض الجامعة تسليمهم الشهادات منذ اكثر من سنة بسبب الديون، مع ان وزارة المالية صرفت للجامعة حوالي 18 الف دولار.

وقال إن جماعة القدس المفتوحة لديها ديون علينا تبلغ اكثر من مليوني دولار، وهي جامعة وطنية بامتياز، وتسلم الأسرى شهاداتهم رغم تراكم الديون على الهيئة ، كما أن جامعة القدس لها ديون علينا. مضيفاً: نحن نراعي الازمة المالية، لكن هناك بعض الامور يجب حلها ولو بمبالغ بسيطة.

وتابع ابو بكر: العديد من مقرات الهيئة لم تدفع اجاراتها منذ سنتين وثلاث سنوات، والعديد من احتياجات ومستلزمات مكاتب الهيئة لا نستطيع توفيرها بسبب الازمة المالية.

وأشار إلى أنه بسبب الأزمة توقفت منذ عام منحة الرئيس للأسرى الذين يتحررون حديثا من الاسر.