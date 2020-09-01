"هواوي" تنقل جزءا من استثماراتها الأمريكية إلى روسيا

وطن: أعلن رين تشنغفي، مؤسس شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، أن الشركة زادت استثماراتها في روسيا وسط عقوبات من واشنطن.

وقال رين تشنغفي، أثناء زيارته لجامعة شنغهاي: "بعد أن أدرجتنا الولايات المتحدة في قوائم المنظمات التي تهدد أمنها القومي، تحركنا وزدنا الاستثمارات في روسيا ، ووسعنا عدد العلماء الروس ورفعنا رواتبهم".

وفقًا لرين، فإن بعض القوى السياسية الأمريكية "تريد موت هواوي" لكن الشركة لن تكره شعب الدولة. وأضاف قائلا "هذا مجرد اندفاع لبعض السياسيين الذين لا يمثلون الشركات الأمريكية والمدارس الأمريكية والمجتمع الأمريكي"، وفق صحيفة "South China Morning Post".

ويشار إلى أن واشنطن أدرجت "هواوي" في قوائم العقوبات بسبب تهديد الأمن القومي في مايو 2019، حيث تتهم الولايات المتحدة الشركة بالتجسس الصناعي وسرقة التكنولوجيا وتهديد الاقتصاد.

وفي وقت سابق، وصف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، التصرفات الأمريكية تجاه شركة "هواوي" بأنها سلوك ذو طابع هيمنة بحت ينتهك مبادئ التجارة الدولية والمنافسة العادلة.

وتتهم الولايات المتحدة شركة "هواوي" بالتعاون مع الجيش والمخابرات الصينية واحتمال فرض نظام المراقبة على أنشطة العملاء، بل وتقنع عددًا من الدول بعدم استخدام البنية التحتية ومعدات هواوي عند التحول إلى معيار الهاتف المحمول "5G". من جانبها تؤكد الشركة الصينية أن هذه الاتهامات خالية من الصحة تماما ولها دوافع سياسية وتنتهك مبادئ المنافسة في السوق.

(سبوتنيك)