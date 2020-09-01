تأجيل محاكمة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

رام الله- وطن: ذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة "عوفر" الاستئنافية العسكرية الإسرائيلية أجلت عقد جلسة استئناف الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس والذي مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (37) على التوالي رفضاً لقرار تحويله للاعتقال الإداري لموعد لم تحدده، والتي كانت مقررة اليوم بحجة أن النيابة العسكرية لا علم لديها بأنه مضرب عن الطعام.

وأوضحت مهجة القدس في بيان لها، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير ماهر الأخرس بتاريخ 27/08/2020م من زنازين عزل سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة لتدهور وضعه الصحي.

وبينت أنه يعاني حالياً من وأوجاع في كل أنحاء جسمه، وآلام في القلب وفي المعدة ووجع في الرأس ودوخة شديدة، وفقد من وزنه ما يزيد عن 20 كيلو، إلا أنه مازال مصراً على إضرابه حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري بحقه والحرية، وهو مازال أيضاً ممتنعاً عن أخذ الدواء الخاص به كونه مريض ضغط بالإضافة لامتناعه عن الطعام، وفقط يشرب الماء.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وقررت محكمة عوفر بتاريخ 12/08/2020م تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً بوجود ملف سري له بقيامه بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.