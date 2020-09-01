مذكرة تفاهم تطبيعية "إسرائيلية إماراتية" في مجال "المصارف والأموال"

وطن: أعلن مكتب رئاسة حكومة الاحتلال، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال، مع الإمارات.

وأشار أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في تغريدة على "تويتر" إلى أن هذه هي "مذكرة التفاهم الأولى بين البلدين".

وقال "يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات، في مجال المصارف والأموال".

وأضاف "هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما، وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى، في مجالات الطيران والسياحة والتجارة".

وتوصلت الإمارات ودولة الاحتلال في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

(الأناضول)