د.غنام تطلق مبادرة "كوفي لاب" لمساندة الجمعيات الخيرية

وطن: أطلقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مبادرة من الناس للناس التي ينفذها "كوفي لاب" بمناسبة مرور عام على افتتاحه بالتعاون والشراكة مع المحافظة لمساندة الجمعيات الخيرية التي تعنى بتقديم الخدمات للفئات الأقل حظا في المجتمع.

وأشادت المحافظ غنام بالمبادرة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية والاوضاع السياسية المعقدة بفعل الاحتلال داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين للوقوف الى جانب الجمعيات الخيرية والفئات الاقل حظا في المجتمع.

وتقوم فكرة المبادرة على أن يقتطع شيكل واحد من ثمن كل طلبية في "كوفي لاب" حيث سيذهب المبلغ في نهاية كل شهر لصالح الجمعيات الخيرية في المحافظة وخارجها .

وبينت د.غنام أن العديد من الشركات والمحلات التجارية تواصلت مع المحافظة لتخطو خطى "كوفي لاب" داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على هذه الجمعيات والفئات التي ترعاها خاصة بعد أزمة كورونا.

وتوجهت د.غنام بالشكر لـ"كوفي لاب" وإدارته على هذه المبادرة واللفتة الكريمة، مؤكدة على أن "كوفي لاب" ورغم أنه مشروع شبابي ناشىء لم يتجاوز عمره العام إلا أنه نجح بأن يكون له بصمة في العمل المجتمعي والإنساني بالتعاون مع المحافظة .

ولفتت إلى أن المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص وضمن سلسلة العطاء المتواصل نجحت في رسم البسمة على وجوه الكثيرين، مجددة تأكيدها على أن تسليط الضوء على هذه المبادرات والمساهمات المجتمعية يأتي من أجل تحفيز كل من يملك الإمكانيات لمزيد من المساعدات التي تصب بصالح مواطنينا وترسم البسمة على وجه مفتقديها.

بدورهم كرم القائمون على "كوفي لاب" المحافظ غنام لدورها الريادي على الصعد كافة، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمشروع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.