كهرباء غزة: استئناف عمل محطة التوليد وعودة جدول 8-8

وطن: أعلنت شركة توزيع كهرباءمحافظات قطاع استئناف عمل محطة التوليد، اليوم الثلاثاء، بعد إدخال الوقود المخصص لها، عبر معبر كرم أبو سالم، صباحًا.

وقالت الشركة، في بيان لها "حسب ما وردنا فإنه تم تشغيل ثلاثة مولدات ستنتج قرابة (60 -65) ميجاوات وهي نفس الكمية التي فقدت عند إطفاء المحطة يوم الثلاثاء 18 أغسطس الماضي".

وأضافت "بعد استلام كمية الكهرباء المذكورة من المحطة من المتوقع العودة للبرنامج الذي كان معمولا به قبل التاريخ المذكور وهو 8x8 مع نسبة عجز ، حيث أن الجدول مرتبط بالطلب وانحسار موجه الحر".

وتابعت في بيانها "واصلت الشركة عملها وجهودها لإيصال ما توفر لها من كهرباء بعد اطفاء المحطة وعقب اعلان حالة الطوارئ في القطاع بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، وسخرت كل إمكانياتها لتوصيل الكهرباء للمرافق الحيوية مثل المستشفيات وآبار المياه ومراكز الحجر الصحي ومضخات المياه العادمة وغيرها من المرافق الهامة وذلك لخدمة أبناء شعبنا. كما استجابت الشركة لأكثر من (13) ألف إتصال عبر مركز استعلاماتها منذ فرض حالة الطوارئ بالقطاع وتعاملت مع مئات التبليغات والإشارات والاستغاثات وخاصة من المناطق البعيدة والمنعزلة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الوباء وظروف الحجر".

ونوّهت إلى أنّ "عمل موظفي الشركة على مدار الساعة ضمن خطة الطوارئ المركزية المعتمدة لمواجهة الأزمات كل في مجال تخصصه وفي ظروف حجر استثنائية داخل مقراتهم بعيدين عن عائلاتهم وذويهم لتحقيق مستويات آمان عالية وضمان القيام بمهامهم في خدمة وطنهم على أكمل وجه."