مكافحة الفساد تعلن عن توفر نسخ مطبوعة من المساق الجامعي "مكافحة الفساد تحديات وحلول"

رام الله- وطن: تعلن هيئة مكافحة الفساد عن توفر نسخ مطبوعة من أول مؤلف علمي محكم للمساق الجامعي "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، والخاص بالمساق الجامعي الذي يُطرح كمساق اختياري عام في معظم الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد على توزيع الكتاب على مختلف الجامعات والكليات الجامعية التي تطرح المساق، ليتمكن الطلبة المسجلين بالمساق من الاستفادة منه ابتداء من الفصل الأكاديمي الأول للعام الدراسي 2020/2021.

ويركز المساق والذي يعادل ثلاث ساعات جامعية معتمدة في فصوله الثلاث على منظومة مكافحة الفساد في فلسطين بحيث يعرض في فصل كامل منه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية من حيث النشأة والصلاحيات والاختصاصات المتمثلة في الوقاية وإنفاذ القانون، ودور كل من نيابة جرائم الفساد ومحكمة جرائم الفساد، ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد، بالإضافة لتقديمه شرحاً مفصلاً حول ماهية الفساد والآثار الناجمة عنه من حيث التأصيل الفلسفي والاتجاهات النظرية لمفهوم الفساد، وأشكال الفساد في فلسطين، ودور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد، وكذلك يطرح المساق دور القطاعات المختلفة في مكافحة الفساد، بالإضافة لعرضه حالات دراسية عملية تتعلق بالفساد.

جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد تطرح مساقاً ثانياً، خاص بطلبة الحقوق بعنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، ويتميز هذين المساقين باعتمادهم على الجوانب العملية مثل الزيارات الميدانية لجهات الاختصاص، مثل هيئة مكافحة الفساد والقضاء وغيرهم.

للحصول على نسخة من المساق من خلال الرابط أدناه، وكذلك ستتوفر نسخ في الجامعات التي تعتمد هذا المساق:

https://www.pacc.ps/library/viewbook/10357