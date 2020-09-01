هنية يصل بيروت للمشاركة باجتماع امناء الفصائل برئاسة الرئيس عباس

وطن: وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، تمهيدا لمشاركته في اجتماع أمناء الفصائل المقرر الخميس المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وذكر القيادي بحركة حماس علي بركة في تغريدة بموقع "تويتر"، أن هنية وصل في أول زيارة له إلى لبنان، منذ عودته إلى فلسطين المحتلة عام 1993 مع المبعدين إلى مرج الزهور، مضيفا: "نرجو أن تتكلل الزيارة بالنجاح وأن يكتب الخير لشعبنا وقضيتنا العادلة".

وفي وقت سابق، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان لإذاعة "صوت الأقصى"، إنه "سيتم عقد لقاء الأمناء العامون للفصائل في بيروت الخميس المقبل، بعد تجاوز بعض الإرباك، الذي حصل في ترتيبات عقد اللقاء".