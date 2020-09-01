52 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة لـ 52 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وخلال الاقتحام، حاول مستوطنون أداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، مما استفز الحراس.

وتواصل شرطة الاحتلال تفرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز بعض الهويات الشخصية عند بواباته، فيما تبعد العشرات عنه.

وفي السياق، شرع موظفو لجنة الإعمار في دائرة الأوقاف بأعمال ترميم للحفرة التي جرى اكتشافها بالقرب من باب المغاربة داخل الأقصى.

وكانت الأوقاف أعلنت أن رئيس حراس المسجد الأقصى اكتشف مساء الأحد حفرة صغيرة قرب المكتبة والمتحف الاسلامي وغرفة الصوتيات، لافتة إلى أنه وبعد توجه المسؤولين للمكان وتفحصه، تبين أن مساحتها يبلغ 30-40سنتميترًا، وعمقها 70 سنتيمترًا.