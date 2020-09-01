خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلا

وطن: قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة لن تدوم طويلا، لكنها ستبقى وصمة عار على جبين الإمارات".

واعتبر المرشد الايراني تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل "خيانة للأمة الإسلامية والشعوب العربية ودول المنطقة وفلسطين".

واضاف "آمل ان يستيقط الاماراتيين ويعودوا الى رشدهم ويصححوا فعلتهم".

وتابع حديثه بشأن الاتفاق، قائلا عن الامارات انهم "افسحوا المجال أمام الصهاينة للتمدد في المنطقة وطمس القضية الفلسطينية التي تمثل احتلال دولة"