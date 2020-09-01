حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: علنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع،: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1078 عينة، فيما كانت الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية 44 حالة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة، للمواطن سمير عبد الرحمن مصطفى الخطيب (57 عاماً) في مستشفى شهداء الاقصى قبل نقله لنستشفى الوبائيات وكان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة.

وأضافت: تم تسجيل أربع حالات تعافٍ من مصابي فيروس كورونا، وبذلك يكون إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 400 اصابة منها، حالات نشطة حالياً بواقع 319 حالة (286 من المجتمع و 33 من العائدين)، بالإضافة إلى 76 متعافٍ.

وفيما يتعلق الوفيات، فإن عدد الوفيات ارتفع إلى خمس، أربعة من داخل المجتمع، و1 من العائدين.