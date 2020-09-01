بدء دخول وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة

وطن: بدأت سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بإدخال شاحنات من "السولار الصناعي" وقود محطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم ابو سالم ، بعد أسبوعين من منع إدخال الوقود للقطاع بحجة البالونات الحارقة .

ويأتي إدخال الوقود اليوم بعد اتفاق أبرم بين حركة حماس والاحتلال بوساطة قطرية لتحقيق التهدئة مقابل الاتفاق على ادخال الاموال القطرية وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاع ، وعودة فتح المعابر .

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار الاحتلال فتح "معبر كرم سالم التجاري" غدا الاربعاء كما كان قبل الأحداث الأخيرة.

وأضافت اللجنة: "ستدخل البضائع التي كان مسموح بها قبل الأحداث، غداً الأربعاء ولا جديد عن أصناف جديدة كانت ممنوعة".