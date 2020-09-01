الاحتلال يعتقل 3 شبان من بيت لحم والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مدينة بيت لحم والخليل

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شادي عبد الله الهريمي (31 عاما)، من منطقة شارع الصف وسط المدينة، وطوني قطان من شارع المهد الموصل لكنيسة المهد، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام مدينة بيت لحم تحديدا في شارع المهد، أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون إصابات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت المواطن مأمون حسين النتشة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في مدينة الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وفتشت منزل لعائلة مجاهد التميمي، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل المدينة الغربي "فرش الهوى" والجنوبي "الفحص" وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.