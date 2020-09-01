لقاء سري جمع نتنياهو وبن زايد في أبوظبي قبل عامين

وطن: التقى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، قبل نحو عامين في قمة سرية جمعتهما في العاصمة أبوظبي، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفقا للصحيفة العبرية فإن نتنياهو قام بزيارة سرية إلى الإمارات والتقى بولي عهد أبو ظبي بن زايد، حيث رافق نتنياهو بالزيارة واللقاء رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي نسق وحضر مسبقا للزيارة.

وعقدت القمة السرية في أبو ظبي بالعام 2018، وبحسب مصادر دبلوماسية فقد عقدت بأجواء جيدة، حيث استمرت العلاقة بين نتنياهو وبن زايد حتى بعد اللقاء السري.

واستمرارا لتعزيز العلاقات السرية بين البلدين وتمهيدا للتطبيع العلني، عقدت قبل نحو عام جلسة بين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وممثلين أميركيين وإماراتيين في واشنطن.

وذكرت الصحيفة أنّ سفير الاحتلال في واشنطن، رون دريمر، كان مطلعا على كواليس الاتصالات واللقاءات الإسرائيلية الإماراتية التي تمت برعاية أميركية وأفضت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.