6 إصابات جديدة بكورونا في مخيم البريج وتصنيفه كمنطقة صفراء

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واشارت في بيان لها وانه بعد تسجيل عدد من الإصابات في مخيم البريج ودراسة الحالة الوبائية فيه فقد تقرر العودة الى تصنيف مخيم البريج كمنطقة صفراء من حيث الخطورة.

وأكدت منع الحركة في المخيم الا للضرورة ووفق اجراءات السلامة مع استمرار اجراءات التقصي وإجراءات احتواء التفشي.

وكانت الصحة والداخلية قررتنا اعتباره المخيم منطقة خضراء يسمح بالحركة به خلال ساعات النهار.