شهيدان وإصابة 7 جنود في عدوان للاحتلال جنوب دمشق

وطن: أعلن مصدر عسكري سوري، منتصف ليلة الإثنين-الثلاثاء، عن ارتقاء شهيدين وإصابة 7 جنود في عدوان دولة الاحتلال على بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق.

وكشف المصدر لـ"سانا" أن "عدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له"، على حد قوله.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة أن العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف.

وفي السياق، أكدت "سانا" أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية في المنطقة.