الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة المواطن حسن بركات في سجن طيبة بغزة

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تتابع حادثة وفاة النزيل حسن مدحت حسن بركات 47 عاماً، من النصيرات في محافظة الوسطى في قطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل "سجن" طيبة، والموقوف منذ تاريخ 27/7/2020، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة في قطاع غزة على خلفية تهمة جنائية.

وذكرت الهيئة المستقلة في بيان لها، مساء الاثنين، أن دائرة الأمن في مركز الإصلاح والتأهيل أبلغت عائلة المواطن بتاريخ 18/8/2020، نقل ابنها حسن إلى مجمع الشفاء الطبي لسوء حالته الصحية، نتيجة تعرضه لسكتة دماغية ونزيف في المخ، الأمر الذي تطلب إخضاعه لعملية جراحية فوراً، وبقي في العناية المركزة إلى أن توفي صباح اليوم الإثنين الموافق 31/8/2020.

وأضافت الهيئة في بيانها، "تابعت الهيئة وطبيبها المنتدب وضع النزيل خلال الفترة السابقة، وحصلت على إفادات بشأن وضعه الصحي، وستعمل بعد التنسيق مع العائلة وجهات الاختصاص على مراجعة ملفه الطبي والتحقق من جميع الإجراءات التي تمت قبيل وفاته".

وطالبت الهيئة النيابة العامة في قطاع غزة بالتحقيق في الحادثة وفقاً للمواد (15) و(16) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني، ونشر نتائج ذلك التحقيق.