ارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب "كورونا" إلى 242 والإصابات لـ5761

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 242، والإصابات إلى 5761، فيما بلغت حالات التعافي 1969 حالة.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف الجالية للمواطن سهيل المصري، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 73 حالة، فيما سجلت 8 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: متشيغن، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3474 إصابة.

وفي قطر، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل 31 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1011، منها 59 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و11 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 59 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 930 حالة، إضافة لتسجيل 8 حالات وفاة سابقا.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في عموم القارة الأوروبية عبر فرانكفورت إلى أرض الوطن صباح اليوم.

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